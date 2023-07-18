ولي عهد رأس الخيمة يحضر زفاف فارس عبدالله المنصوري

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف فارس عبدالله حسن المنصوري، إلى كريمة أحمد محمد المزروعي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة السيف، في فندق رأس الخيمة، عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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