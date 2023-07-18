الإمارات تستعرض خبراتها وتجاربها الرائدة بالاستدامة والطاقة النظيفة في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في هذا الشأن.

مراجعات

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية والمحلية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة حيث تشارك الإمارات في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في نيويورك.

وقال عبدالله لوتاه: إن الإمارات تؤدي دورا فاعلا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية.

جلسات

وشارك الوفد في جلستين محوريتين حول الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل بتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، حيث ركّزت الجلسة الأولى على العلاقة التكاملية بين الهدف السابع وبقية أهداف التنمية المستدامة، فيما ناقشت الجلسة الثانية تمويل مشاريع توفير الطاقة النظيفة.

شراكات

واستعرض الوفد عدداً من الشراكات، التي نجم عنها مشاريع نوعية في هذا المجال مثل تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة 50 مليون دولار، ومن خلاله أنجزت «مصدر» شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 11 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ، وذلك من خلال دورتين تمويليتين، أطلقهما الصندوق بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وتنتج هذه المشاريع 6.5 ميجاواط من الطاقة المتجددة، وتسهم في منع انبعاث 8447 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستغناء عن 2.3 مليون لتر من وقود الديزل سنوياً.

ريادة

واستعرضت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، خلال مشاركتها في الجلستين تجربة دولة الإمارات واستراتيجيتها الرائدة، لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة محلياً وعالمياً. وأكدت الحوسني أن الإمارات ترجمت على مدى السنوات التزامها بتعزيز الطاقة النظيفة، عبر استثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم. كما التقى الوفد الحكومي الإماراتي روهيت أجاروالا، مفوض إدارة حماية البيئة بمدينة نيويورك.

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