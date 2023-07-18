محمد بن زايد: شراكتنا الاستراتيجية مع اليابان نقلة نوعية ونتطلع لدفعها إلى الأمام

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الصديقة، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أعلنتها دولة الإمارات واليابان العام الماضي كانت نقلة نوعية كبيرة في مسار علاقات البلدين، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الشراكة في دفع العلاقات إلى الأمام وخاصة في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والفضاء والتعليم والثقافة وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز علاقاتها التنموية بالاقتصادات الكبرى في العالم ومنها الاقتصاد الياباني.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجريت مباحثات مثمرة وبناءة مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في أبوظبي، تمحورت حول تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا إلى الأمام.. وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك».

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