مسؤول ياباني: الإمارات تواصل تعزيز حضورها دولياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد كوروميا تاكايوشي مدير المكتب الثاني في دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية، أن زيارة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات ستركز على تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات.

وأعرب تاكايوشي عن تطلع اليابان للتعاون مع دولة الإمارات لضمان استقرار إمدادات وأسعار الطاقة، إذ تستورد اليابان نحو 40% من مجمل احتياجاتها النفطية من الإمارات بينما تعد الإمارات أول بلد عربي يعلن عن خطة لتحقيق صفر انبعاث الكربون بحلول سنة 2050 وترأس في الوقت نفسه مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن التغير المناخي «COP 28».

وأشاد المسؤول الياباني بدولة الإمارات، باحتسابها مركزاً اقتصادياً في الشرق الأوسط وتركز مواردها في مجالات مثل الصناعات التي تعتمد على مفاهيم المعرفة، إضافة إلى جهودها في التعلم من بُعد، مشيراً إلى حضور الإمارات الذي يتعزز على الساحة الدولية، إذ تشغل عضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن وأكد أن اليابان تعمل على التعاون المستمر مع دولة الإمارات في المحافل الدولية.

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