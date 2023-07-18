الإمارات واليابان.. تعاون استراتيجي في تحول الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

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تشكل العلاقات بين الإمارات واليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، ودورهما المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة عبر العالم.

وخلال الجلسة الأولى من اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي التي عقدت خلال العام الجاري، أكدت الإمارات واليابان التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 وقمة مجموعة السبع في اليابان.

نفط وغاز

وتعد الإمارات من جانبها ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى دولة اليابان ومصدراً مهماً لتزويدها بالغاز الطبيعي والألمنيوم وتغطي أكثر من %20 من احتياجاتها إلى جانب مواصلتها الاستثمار المسؤول لتعزيز ريادتها مزوداً عالمياً موثوقاً للطاقة.

ووقعت «أدنوك» وشركة «ميتسوي وشركاه المحدودة» مذكرة تعاون تنضم بموجبها «ميتسوي» شريكاً إلى جانب «فيرتيجلوب» و«جي إس إنرجي» في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن «منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية» المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» ADQ في الرويس بأبوظبي. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء عالمي المستوى عمليات الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن سنوياً.

كما وقعت «أدنوك» مذكرة تفاهم مع كل من «إينيوس» و«ميتسوي» لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين دولة الإمارات واليابان.. وتهدف المذكرة إلى تقييم إمكانية تحويل الهيدروجين كمنتج ثانوي من عمليات «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي /الهيدروجين المُنتج من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه واستخدامه في عملية الإنتاج/ إلى ميثيل سيكلوهكسان، وهو وسيلة فعالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان.

وفي إطار التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان أبرمت «أدنوك» اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن «إنبكس» و«جيرا»، و«المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن» لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات.

ووقّعت شركة «مصدر» من ناحيتها مذكرة تفاهم مع شركة «سوميتومو» بشأن تطوير مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة وفتح آفاق التعاون بين الشركتين في مجموعة من المشاريع تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنوياً وتوليد 25 ميجاواط من الطاقة.

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