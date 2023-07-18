اليابان من أهم 10 شركاء تجاريين

المصدر: أبوظبي – وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الصداقة والتعاون البناء، بدعم من الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتطوير العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وآخرها الزيارة التي يقوم بها فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابــــان إلى الدولـــــة.

وأشار إلى أن الإمارات واليابان تواصلان مسيرة تطوير علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات وخصوصاً شراكتهما التجارية وقال إن اليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة في أنحاء العالم.

نمو قياسي

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تواصل ازدهارها ونموها القياسي، إذ سجلت 14.7 مليار دولار في سنة 2022، بزيادة نسبتها %10 مقارنة بسنة 2021، لتستمر بذلك في مسارها المتصاعد والمسجل في السنوات الماضية.

وأضاف إن الواردات الإماراتية من اليابان بلغت 12 مليار دولار في سنة 2022، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 1.78 مليار دولار في العام نفسه، في حين بلغ مجمل عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان في العام الماضي 950 مليون دولار.

صدارة

وأكد أن الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الوطن العربي بأكثر من ثلث تجارتها الإجمالية مع الدول العربية في حين تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية وطيدة، وتعد اليابان من بين الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليابان 268 مليون دولار في سنة 2022 وتوزعت على 3 قطاعات رئيسة وهي الرعاية الصحية والمستودعات والتخزين والخدمات المالية.

وشدد الزيودي على حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للتجارة اليابانية المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، باحتسابها البوابة التجارية الرئيسة لعبور السلع والبضائع اليابانية نحو أسواق المنطقة عبر تحفيز عمليات إعادة التصدير التي تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية.

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