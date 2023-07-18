«التنمية الأسرية» تنظم جلسة عصف ذهني

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية جلسة عصف ذهني لفريق الإعلام الأسري، بحضور موظفي المؤسسة المختصين في الجانب الاجتماعي والإعلامي، ومنسقي الترويج في مراكز المؤسسة المنتشرة على مستوى مناطق (أبوظبي، الظفرة، العين)، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق الإعلام الأسري.

وقالت جميلة الكعبي مدير مكتب الإعلام بمؤسسة التنمية الأسرية: جاء العصف الذهني للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول أفضل وسائل استقطاب الفئات المجتمعية حسب مراحلهم العمرية للتعريف بخدمات وبرامج المؤسسة وفقاً لمناطقهم، واستعراض الأفكار الابتكارية من قبل أعضاء فريق الإعلام الأسري والخبراء في المؤسسة والموظفين، بهدف رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تبادل الآراء حول القضايا المجتمعية المهمة التي تؤثر على الأسرة والمجتمع، لصناعة جيل متمكن وقادر على المنافسة في جميع المجالات، بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في صناعة المحتوى الاجتماعي لإيصال الرسائل التوجيهية والتوعوية بأسلوب شيق ومؤثر وهادف ويلامس احتياجاتهم، ويلبي تطلعاتهم ويسهم في تعزيز حس المسؤولية لديهم.

وقالت نورة الطنيجي مسؤولة فريق الإعلام الأسري: استخرج أعضاء الفريق خلال العصف الذهني مجموعة من الأفكار المبتكرة وتمت مناقشة الخطط الترويجية المتنوعة من حيث آلية التنفيذ والوسائل والأدوات والقنوات الرقمية المستخدمة لتوسيع نطاق الوصول لأكبر شريحة من الفئات المجتمعية لتحقيق الاستفادة القصوى مما تقدمه مؤسسة التنمية الأسرية من خدمات.

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