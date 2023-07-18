تعاون بين أبوظبي وسنغافورة في التنمية الحضرية والنقل المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من دائرة البلديات والنقل- أبوظبي سنغافورة لعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين في مجال التنمية الحضرية والنقل المستدام، للاطلاع على أحدث مجالات العمل البلدي وابتكارات النقل، في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وسنغافورة.

وترأس الوفد محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وعضويــة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل، وحمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية، بجانب عدد من مسؤولي الدائرة. وخلال الزيارة، التقى الشرفا والوفد المرافق مع تان كيات هو، وزير دولة- وزارة التنمية الوطنية، كما التقى مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة النقل البري، وهيئة الإنشاء والتعمير، وهيئة التنمية الحضرية، جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.

وأكد محمد علي الشرفا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في جهود دائرة البلديات والنقل، للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال التخطيط العمراني، والحلول المبتكرة، التي يجري استخدامها لتوسيع شبكات النقل المستدام ضمن مخططات المدن الذكية، كما مثلت الزيارة فرصة مثالية لتعزيز التعاون.

وأكد جمال السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والتدريبية، والتكنولوجية، والطاقة .

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