رئيس «جيترو»: فصل جديد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، أن مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المشترك الذي تم الإعلان عن تأسيسه، أمس، في إطار زيارة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى الدولة، يعد بمثابة فصل جديد من التعاون والتنسيق ما بين القطاع الخاص في البلدين ودعم مجتمع الأعمال بهما.

وقال إيشيغورو في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش منتدى الأعمال الإماراتي - الياباني في أبوظبي، إن «جيترو» ملتزمة ببذل الجهد اللازم من أجل دعم مجتمع الأعمال وتنمية التجارة الخارجية ما بين البلدين، ومن شأن المجلس الجديد أن يصب في هذا الاتجاه. وسيعمل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني، على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما للقطاع الخاص، وذلك في إطار تركيز البلدين على تعزيز علاقاتهما وتنويعها وبشكل خاص على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة.

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