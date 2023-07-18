«شرطة» و«إسلامية» دبي تبحثان التعاون المشترك

المصدر: دبي- البيان

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بحثت إدارة التوعية الأمنية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مع إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سبل تعزيز التعاون المُشترك في تنفيذ برامج حفظ القرآن الكريم وعلومه لموظفي ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وترأس الملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، وفد القيادة العامة للشرطة، وكان في استقباله حمد محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وعدد من موظفي الدائرة.

وأكد الخزرجي حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.

من جانبه، أكد الملازم أول المزروعي، حرص القيادة العامة للشرطة على تعزيز الشراكات مع كافة الدوائر الحكومية في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، كالبرامج الدينية التي تعزيز القيم السامية، وتنشر الوعي بتعليم الدين الإسلامي الحنيف. وناقش الطرفان خلال الاجتماع، استحداث حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه لموظفي الشرطة وذويهم، من الرجال والنساء، وإعداد برامج تطويرية مستمرة لموظفي مساجد شرطة دبي، وتفعيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في حبس الجنح والمخالفات والأحداث.

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