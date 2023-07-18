شرطة دبي تحقق أمنية طفل بالاحتفال بعيد ميلاده في «نقطة العياص»

المصدر: دبي-البيان

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حققت شرطة دبي ممثلة في نقاط شرطة الضواحي، أمنية الطفل ريان ساجد شيخ البالغ من العمر 8 سنوات، بإقامة حفل يوم ميلاده في نقطة شرطة العياص، بناءً على رغبته التي أوصلها والده بالتواصل مع شرطة دبي.

حضر المناسبة التي أقيمت للطفل الهندي المقيم في دبي، العقيد خليفة خالد العوضي، مدير مركز شرطة الخوانيج بالنيابة، النقيب سيف الكعبي مدير نقاط شرطة الضواحي بالوكالة وعدد من الأطفال.

وقال العقيد العوضي، إن تحقيق أمنية الطفل، تأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل»، الهادف إلى تحقيق أماني الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن «الشرطة» لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات التي تصلها في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

من جانبه قال النقيب الكعبي، إن تحقيق أمنية الطفل ريان جاء استجابة لطلب والده الذي أفاد بأنه يحب العمل الشرطي، والدوريات الشرطية.

واصطحب النقيب الكعبي الطفل ريان وزملاءه في جولة بدورية نقاط الضواحي في منطقة اختصاص نقطة شرطة العياص، وقدم له شرحاً حول طبيعة عمل الدوريات الأمنية.

وعبر والد الطفل ريان عن سعادته بمبادرة شرطة دبي وبهذا الحفل المميز الذي سيكون أحد أهم محطات حياته، مقدماً شكره إلى القيادة العامة لشرطة دبي على استجابة طلبه ودورها الكبير في إسعاد المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره.

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