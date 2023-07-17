برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 19

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، انطلقت مساء اليوم، مسابقات وفعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان ليوا للرطب، التي تستمر لغاية 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن انطلاق مهرجان ليوا للرطب يأتي احتفاءً بموسم جني الرطب في دولة الإمارات، حيث شهد اليوم الأول منافسات واسعة من مزارعي النخيل وحضور كبير من الزوار.

وأوضح أن مسابقات المهرجان تتوزع على النحو التالي.. "11 مسابقة لمزاينات الرطب / الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه /الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية /المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي".

وقال إن المهرجان يستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، إذ يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات الشيقة، إلى جانب السوق الشعبي الذي يضم عشرات المحال المتنوعة، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وورش الأطفال، والمسابقات الشعبية المتنوعة.

وضمن مسابقات وفعاليات اليوم الأول، بدأت لجنة تحكيم مزاينة الرطب استلام مشاركات مسابقة "رطب الدباس"، إذ سيتم الإعلان عن النتائج مساء غدٍ، بعد قيام لجنة التحكيم بتقييم الرطب في موقع المزاينة وزيارة المزارع المشاركة للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة.

كما تم تسجيل المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة)، وكذلك بدء استلام مشاركات مسابقة أجمل مجسم تراثي، إذ سيتم الإعلان عن النتائج في ختام المهرجان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز