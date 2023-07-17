بلدية دبي تفتتح "بلووم ماركت" للخضار والفواكه

المصدر: البيان

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افتتح سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، اليوم؛ بلووم ماركت “Bloom Market” للخضار والفواكه، الذي يُعدُّ وجهةً متكاملةً لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئةٍ مكيّفةٍ تُحافظ على جَودة وسلامة البضائع والمنتجات، وذلك على مساحة 66 ألف متراً مربعاً في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه. ويأتي ذلك تماشياً مع جهود البلدية في التخطيط المستمر لتعزيز جاذبية إمارة دبي عبر تنفيذ مشاريع حيوية متكاملة توفر أفضل المقومات التي تعزز من جَودة حياة سكانها.

وقال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: "يُمثل بلووم ماركت أحد مشاريع بلدية دبي الهادفة إلى توفير أماكن تسوّق مميزة في إمارة دبي، عبر تسهيل الحصول على المنتجات الطازجة مباشرةً من المصدر نفسه خصوصاً أنه سيتوفر في السوق فواكه موسمية مستوردة حصرياً وغير متواجدة في أسواق أخرى، إضافةً إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي ما تزال متاحةً للمستثمرين وتسهيلها لهم بحيث تكون بأسعار الموّرد. ويعدّ المشروع انعكاساً لأهداف البلدية في تخطيط وتنفيذ وتطوير الأسواق والمرافق الترفيهية والوجهات الجاذبة في الإمارة، بما يعزز جاذبية دبي وجَودة حياة جميع سكانها، من خلال توفير كل المقومات التي ترفع مستوى رفاهية العيش لهم".

وأضاف فريدوني: "صُمّم السوق ليكون مركزاً حيوياً متكاملاً مجهزاً بأحدث الخدمات والمعدات اللوجستية؛ يهتم بتقديم خدمات مثالية للمتعاملين كافة وفق أفضل المعايير العالمية، وإتاحة منتجات ذات جَودة عالية، فضلاً عن احتوائه على قسمٍ خاصٍ بالمنتجات العضوية وبأسعار منافسة.

كذلك ستُستخدم في السوق أحدث التقنيات للمحافظة على جَودة المنتجات وضمان صلاحيتها بما يراعي شروط سلامة الأغذية المعتمدة في إمارة دبي".

ويتألف السوق من طابق لمواقف السيارات يتسع لأكثر من 400 موقف، ومساحات للمستثمرين تضم أكثر من 600 كشك ومنصة لعرض وبيع منتجات الخضار والفواكه المحلية والمستوردة يومياً، إضافةً إلى توفّر 3 مطاعم تقدم خدماتها للزوار.

كما يضم السوق أيضاً العديد من الخدمات اللوجستية التي تسهل عملية التسوق، مثل وجود عمال مساعدين مع عربات التسوق، وشحن البضائع إلى سيارات المتعاملين لعمليات الشراء الكبيرة، فضلاً عن خدمات تنظيف وصف السيارات داخل السوق منعاً للازدحام، ولتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة.

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