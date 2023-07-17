سفير الإمارات لدى اليابان: زيارة كيشيدا للدولة تفتح أبواب التعاون للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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تواصلت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان منذ قيامها قبل 50 عاماً في إطار من الصداقة والمصالح المتبادلة، وتعود بدايتها إلى ما قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات من خلال المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في منطقة الخليج العربي. وتعد اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات في عام 1971، ومن ثم افتتاح سفارة لدولة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973، وسفارة لليابان في أبوظبي في أبريل 1974.

وأكد شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة زيارة فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إلى دولة الإمارات أنّ الدولة عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية، والسير بخطة خمسينية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي واستدامة واستكشاف فرص جديدة حول العالم، موضحاً أنّ سياسة دولة الإمارات الخارجية تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، حيث تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعزز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأكد الفهيم أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان تعود إلى أكثر من خمسة عقود، وقد احتفلنا نهاية العام الماضي بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية ونتطلع خلال الـ 50 عاماً القادمة إلى فتح أبواب جديدة من التعاون المشترك والعلاقات البناءة مع اليابان لابتكار حلول مستدامة لمتطلبات العصر، وهي نفس المبادئ التي رسمت مسار دولة الإمارات منذ تأسيسها وتواصل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على نهجها المبارك.

وحول أهداف زيارة رئيس الوزراء الياباني، أشار الفهيم إلى أنها تحمل معاني ودلالات كثيرة، إذ تعد أول زيارة لرئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات منذ توليه قيادة اليابان تركز على دعم العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الشراكة بين البلدين والتي تشكل فرصة للتعاون المستمر استكمالا لما تم توقيعه العام الماضي لمبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنها إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة لليابان.

وقال الفهيم إنّ التبادل التجاري غير النفطي بين المارات واليابان ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 14.7 مليار دولار (54 مليار درهم) ، مشيراً إلى أنّ الاستثمارات اليابانية تشهد زيادة خاصة في مجال الطاقة وخلال الفترة من 2018 و2022 وصل حجم الاستثمارات اليابانية إلى 3.2 مليارات دولار، وقال إنّ الاستثمار في مجال الطاقة يعدّ أحد المجالات الرئيسية في العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، إضافة إلى التنوع الذي شمل مجالات حيوية أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والفضاء حيث تم إطلاق "مسبار الأمل" و"خليفة سات" من اليابان.

وأشار السفير الفهيم إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات لتنويع العلاقات الاقتصادية باعتبار اليابان شريكاً استراتيجياً مهماً تشمل مجال التغير المناخي، والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى اتفاقيات متعددة بين حكومتي البلدين في قطاع تطوير الأعمال، مشدّداً على أن دولة الإمارات تحرص على تنمية شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع اليابان، حيث هناك 5 لجان بين البلدين تجتمع كل فترة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة والدبلوماسية والاقتصادية، إضافة إلى مجالات تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال الفهيم القول إن هناك تضافراً للجهود في مجالات العمل المناخي والطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية وإدارة النفايات، حيث دخلت دولة الإمارات مع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في استثمار مشترك بـ 275 مليار دولار لتطوير مفاعل نووي معياري في رومانيا. وتابع: نتطلع أن تثمر شراكتنا مع اليابان عن مساهمات مؤثرة تساهم في دعم أجندة العمل المناخي وتفضي لحلول مستدامة ومتكاملة مع الاستفادة من التجربة اليابانية للاستدامة، خاصة وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الفهيم أن من مؤشرات زيادة التعاون الأخرى بعيداً عن التبادل التجاري خلال السنوات الماضية أن لدى دولة الإمارات أكبر جالية يابانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعيش أكثر من 4700 ياباني في الدولة، كما تواصل دولة الإمارات واليابان العمل على تعزيز علاقتهما التاريخية القائمة على أسس راسخة والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، حيث تحرص قيادتا البلدين على تطوير تلك العلاقات خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقتضي المضي قدما في مسيرة التقدم والنمو تتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة وتعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات. وقال: نتطلع إلى تعميق العلاقات في مجالات التعليم والتبادل الأكاديمي، والثقافي وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة، وتشجيع حركة السياحة، كما نتطلع من خلال الزيارة إلى تنمية الاقتصاد المستدام القائم على العلم والمعرفة.

وبيّن أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يتلقون العلوم في الجامعات اليابانية حيث يبلغ عددهم 70 طالباً يدرسون في مختلف التخصصات وفي مجالات متعددة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في تلك الأعداد.

كما أشاد السفير الفهيم بالمشاركة المتميزة للشركات الإماراتية في معرض "سيتيك" للتقنيات المتقدمة العام الماضي في اليابان، ووصفها بالمشاركة الاستثنائية حيث شاركت 10 شركات تكنولوجية للمرة الأولى، وقال إنّ "سيتيك" منصة مثالية لشركات التكنولوجيا وتصنيع الإلكترونيات لاستعراض أحدث تقنياتها المبتكرة، مشيرا إلى أن المشاركة الإماراتية خلال المعرض المقبل ستكون أكثر فعالية كونها تُسهم في بناء جسور التعاون وتسليط الضوء على ريادة قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.

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