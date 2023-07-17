58 مقدم رعاية صحية منزلية معتمد في أبوظبي

المصدر: وام

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كشفت دائرة الصحة - أبوظبي أن عدد مقدمي الرعاية الصحية المنزلية المعتمدين في أبوظبي قد بلغ 58 مزودا يوفرون خدماتهم لأفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية مشيرة إلى أنه تم مؤخراً إلغاء تراخيص خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ12 مقدما في الإمارة لعدم استيفاء الشروط التي حددتها الدائرة في النموذج المطور لخدمات الرعاية الصحية المنزلية والذي كانت قد أطلقته في وقت سابق ضمن جهودها الرامية لمواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارة والارتقاء بمخرجاته وخدماته.

وشملت الشروط الواردة في نموذج خدمات الرعاية الصحية المنزلية مجموعة من المتطلبات والمعايير اللازمة كالاعتمادات الدولية وقدرة المزود على توفير الخدمات الصحية المطلوبة بشكل مستمر والنطاق الجغرافي لعمل مزود الخدمة وقربه من مكان إقامة المستفيد من الخدمات بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى لعدد المرضى كما هو محدد في النموذج.

وكشفت دائرة الصحة أن مقدمي الرعاية الصحية المنزلية وفروا خدماتهم لأكثر من 4,600 مستفيد خلال العام 2022 وشملت الخدمات المقدمة الرعاية التمريضية المنزلية وعلاج النطق والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والعلاج النفسي والعلاج الوظيفي والغسيل الكلوي في المنزل وزيارات تخصصية لكبار للمواطنين وأصحاب الهمم.

ومنذ إطلاق النموذج المطور للرعاية الصحية المنزلية تواصل دائرة الصحة العمل جنباً إلى جنب مع مقدمي الرعاية الصحية المنزلية في الإمارة لتمكينهم من تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومتاحة بسهولة ويسر لسكان الإمارة بما يضمن استدامة حصولهم على الخدمات من قبل المختصين في المجال وذلك انطلاقاً من جهود دائرة الصحة الرامية لتعزيز مكانة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة كواحدة من بين الأفضل عالمياً.

وعملت الدائرة على عدد من الجوانب الأخرى المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية المنزلية بما في ذلك توفير دليل إرشادي واضح لتحديد أهلية المستفيدين من الخدمات وتوضيح مفهوم الخدمات المقدمة ضمن الرعاية الصحية المنزلية وتحديد متطلبات التراخيص لمزودي الخدمة.

وأشارت الدائرة إلى أنه يتم تقييم أهلية المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية وفق عدد من المعايير الأساسية التي تتضمن تشخيص الحالة التي تحتاج للرعاية المنزلية ونوع الرعاية العلاجية والتمريضية المطلوبة كما تقوم الدائرة بتحديد مزود الخدمة المناسب وفق احتياجات الحالة الصحية لكل مريض.

وأطلقت دائرة الصحة – أبوظبي في عام 2021 نموذجا مطورا لخدمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة توافر الخدمات والوصول إليها للمرضى المستحقين للخدمة وفقاً لأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية ومنذ ذلك الحين أسهمت هذه التحديثات في تعزيز صحة ورفاه سكان الإمارة من خلال تقديم خدمات متميزة تتمحور حول المريض في الوقت المناسب.

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