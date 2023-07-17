رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء اليابان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لمعالي رئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين مرددين عبارات ترحيبية.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد إلى منصة الشرف؛ حيث عُزف السلام الوطني للبلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز