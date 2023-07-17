مكتوم بن محمد يعزي في وفاة آمنة الفلاسي

المصدر: دبي ــ البيان

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، آمنة سالم الفلاسي، والدة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مجلس العزاء في دبي، أمس، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي غانم المري وأنجال الفقيدة محمد، وأحمد، وخالد، وسالم غانم المرّي، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وأحمد عبد الكريم جلفار، وسامي القمزي وعدد من المسؤولين.

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