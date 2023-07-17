شرطة أبوظبي تحصل على أعلى تصنيف عالمي في الابتكار الحكومي

المصدر: أبوظبي- وام

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حصلت شرطة أبوظبي على اعتماد المعهد العالمي للابتكار (GInI) في مجال الابتكار الحكومي، لتصبح أوَّل قيادة شرطية في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي.

ويمثِّل هذا الاعتماد الدولي أعلى تصنيف معتمَد يمنحه المعهد لمختلف برامج الابتكار في مختلف دول العالم، وحصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أيضاً على شهادة مصادقة لمختبرها المعني بالابتكار التطبيقي بتقدير متميز.

وأعرب اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الذي يُضاف إلى الإنجازات الريادية والتنافسية التي حقَّقتها شرطة أبوظبي، بفضل التوجيهات والدعم المستمرين من القيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة والمميزة من جميع منتسبيها وحرصهم الدائم وتطلُّعاتهم الكبيرة إلى التربُّع على قمة الريادة الشرطية عالمياً.

وأشار المزروعي إلى أنَّ هذا الإنجاز الدولي المتفرِّد غير المسبوق لشرطة أبوظبي هو ثمرةٌ للجهود التطويرية المستدامة، وتبنّي قيم مؤسَّسية تعزز الريادة والابتكار، مع السعي المتواصل لاستثمار الموارد بالطريقة المثلى، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ما ينعكس إيجابياً على دعم مسيرة الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مواصلة الجهود الحثيثة لاستثمار الفرص الابتكارية المتاحة، والاستفادة منها لتطوير المنظومة الشرطية في إمارة أبوظبي وتعزيزها، بجميع الموارد والبنية التحتية والمعرفية اللازمة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتنافسيتها العالمية، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

حرص

من جهته أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أنَّ الابتكار أصبح مترسّخاً في فكر جميع المنتسبين وعنصراً أصيلاً من مسؤولياتهم وواجباتهم، نتيجة الحرص الدائم على الارتقاء بالموارد البشرية وتنميتها وتعزيز قدراتها، وتبنّيها للمواهب وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.

وأشار إلى أنَّ الحصول على هذا الاعتماد الدولي هو حصيلة أيضاً للمشاريع التطويرية المستمرة للعمليات والخدمات الاستباقية التي تعزز جودة حياة المجتمع.

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