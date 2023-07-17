شرطة دبي تطلق النسخة الثانية من «تعليم أبنائكم أمانة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الجامعات والكليات، النسخة الثانية من مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» الهادفة إلى تطوير وتأهيل أبناء موظفي شرطة دبي وتنمية قدراتهم عبر إلحاقهم ببرامج علمية وعملية متنوعة ومختلفة.

وباشر عدد من الطلاب والطالبات من مرحلة الثانوية العامة، ممن ابتعثتهم شرطة دبي إلى معهد كابلان الدولي في ليفربول بالمملكة المتحدة، الدراسة ببرنامج تعليمي متقدم يمتد لأربعة أسابيع.

وقال النقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، إن المبادرة تحقق العديد من الأهداف أبرزها دعم موظفي الشرطة، من خلال الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات أبنائهم، وتعزيز مفاهيم السعادة والولاء المؤسسي لديهم، مشيراً إلى أن النسخة الأولى حققت نجاحاً باهراً، الأمر الذي ساهم في استمرار تطبيق المبادرة.

وأضاف النقيب مراد، إن النسخة الأولى من المبادرة قدمت دروساً تطويرية ومهارات حياتية لأبناء وبنات الموظفين عبر برامج تم تنفيذها من خلال الاتصال المرئي وحصلوا من خلالها على كم كبير من المعرفة العلمية في مجالات تخصصية متعددة وفي اللغات، لافتاً إلى أن النسخة الحالية صُممت بناءً على الاحتياجات التي سوف تساهم في توجيه جيل الناشئة نحو وظائف المستقبل، من خلال برنامج تعليمي متقدم في معهد كابلان يركز على علوم الرياضيات واللغة.

وأوضح النقيب حامد مراد، أن اختيار المواد والبرامج مبني على دراسة استطلاع رأي بين أبناء موظفي شرطة دبي، أظهرت نتائجها الاحتياجات التي يرغب الطلبة بها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

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