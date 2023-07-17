«مبادرات محمد بن راشد» تستعرض إنجازاتها في منتدى أممي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن وفد دولة الإمارات، في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي تأسس في العام 2012، منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، والذي يعقد تحت شعار «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»، حيث جرت مناقشات مستفيضة حول أهداف التنمية المستدامة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، و«الطاقة النظيفة بأسعار معقولة»، و«الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، و«مدن ومجتمعات محلية مستدامة» و«عقد الشراكات».

اجتماعات

وعقد وفد المؤسسة برئاسة الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومشاركة الدكتور وليد آل علي مستشار في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأمين العام للمدرسة الرقمية، سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات دولية كبرى من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة «غالوب» العالمية، ومختبر السياسات العامة في نيويورك، حيث ناقش الوفد خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المتبادل بين المؤسسة وتلك الجهات، سواء على صعيد تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والعمل الخيري، آليات التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية والخبرات بين الطرفين.

كما التقى وفد المؤسسة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، والسيناتور الأمريكي عضو مجلس الشيوخ كيفن توماس، وإيريك آدامز عمدة نيويورك.

وناقش الوفد خلال الاجتماعات سبل تعزيز الشراكات مع تلك المؤسسات والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بما ينسجم مع رسالة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأهدافها في العمل الإنساني والتنموي، والتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

مشاريع

واستعرض وفد المؤسسة، خلال جلسة في المنتدى بعنوان «الإمارات نحو شراكة عالمية والسير قدماً باتجاه تحقيق أجندة 2030»، جانباً من إنجازات المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها المستدامة في عشرات الدول، من أجل التصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، والارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة وتقديم خدمات علاجية ووقائية.

وأشار الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء إلى أن حجم إنفاق المؤسسة على جميع المبادرات الإنسانية والتنموية والبرامج المجتمعية العام الماضي بلغ 1.4 مليار درهم.

وأوضح أن المؤسسة أنفقت 910 ملايين درهم في محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، استفاد منها 30.2 مليون إنسان، و42.5 مليون درهم في محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض شملت 9.4 ملايين مستفيد، و213 مليون درهم في محور نشر التعليم والمعرفة وصلت آثارها إلى 55.1 مليون شخص، و128 مليون درهم في محور ابتكار المستقبل والريادة أسهمت في تغيير حياة 4.6 ملايين إنسان، و95.1 مليون درهم في محور تمكين المجتمعات شملت 2.3 مليون مستفيد.

إنجازات

ولفت إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثته سلسلة مبادرات إطعام الطعام الرمضانية بدءاً من حملة «10 ملايين وجبة» في العام 2020، و«100 مليون وجبة» في العام 2021، و«مليار وجبة» العام الماضي، وصولاً إلى حملة «وقف المليار وجبة» العام الجاري، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.

تميز

وتطرق إلى الإنجاز الفريد الذي حققته المؤسسة من خلال مبادرة «تحدي القراءة العربي»، حيث سجلت الدورة السابعة من التحدي للعام 2023 مشاركة قياسية وصلت إلى 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة.

دعم من جانبه، قال الدكتور وليد آل علي: تمثل مشاركة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك، ترجمة لرؤى المؤسسة وإيمانها بضرورة دعم الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، لاسيما الهدف الرابع: «التعليم الجيد» .

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