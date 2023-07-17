«الاتحادية للموارد البشرية» تكرم الفائزين بشارات «جاهز»

المصدر: دبي - وام

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كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة بشارات «جاهز» في دورتها الثالثة.

وفازت هيئة الأوراق المالية والسلع بشارة البرمجة، فيما حصل المركز الوطني للمناصحة على شارتي «البلوك تشين» والحوسبة السحابية، في حين حصل المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية على شارة الميتافيرس، وذلك بعد تحقيق موظفي الجهات الثلاث أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية.

وتسلمت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع شارة البرمجة من ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، كما تسلم عبدالله بن عقيدة المهيري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة شارتي البلوك تشين والحوسبة السحابية، وسلمت ليلى السويدي حامد خميس الكعبي مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية شارة الميتافيرس.

وأكدت ليلى عبيد السويدي، أن الهيئة تولي منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية اهتماماً كبيراً، وتحرص على تطويرها ورفدها بشكل مستمر بالمحتوى التعليمي المعرفي المتخصص في شتى المجالات، مشيرةً إلى أن المنصة التي أطلقتها الهيئة أواخر العام الماضي باتت خلال فترة قصيرة المرجع الأهم للوزارات والجهات الاتحادية لتطوير كوادرها البشرية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتمكينهم من مهارات المستقبل.

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