سيف بن زايد يشيد بريادة الإمارات عالمياً في نوعية جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بريادة الإمارات عالمياً في نوعية جودة الحياة، حيث جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً بعد أسبانيا وتايوان وفنلندا.

ونالت الإمارات المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الرابع عالمياً، في مؤشر جودة المعيشة، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل وجهات العالم للمقيمين، 2023»، والمعروف أيضاً باسم «اكسبات انسايدر، 2023»، الصادر من مؤسسة «انترنيشنز» الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم.

وحسب المؤشر احتفظت الإمارات منذ العام الماضي بصدارتها الإقليمية للمؤشر، بينما قفزت مركزاً في ترتيبها العالمي، بالمقارنة مع العام الماضي.

واحتفظت الإمارات بصدارتها الإقليمية وقفزت مركزاً في ترتيبها العالمي إلى المركز الرابع أيضاً في مؤشر فرعي آخر، وهو «العمل بالخارج»، كما قفزت مركزاً واحداً في ترتيبها العالمي إلى المركز الثاني على المؤشر الفرعي «الآفاق المهنية»، الذي يرصد آفاق واحتمالات النجاح والتقدم المهني للوافدين.

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