2000 مشارك في المخيم الصيفي لــ«صندوق الوطن»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تنطلق، اليوم، فعاليات «المخيم الصيفي» لصندوق الوطن بمشاركة 2000 طالب وطالبة من مدارس وجامعات أبوظبي في 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع مدارس الدار والشراكة مع مدارس أدنوك وكليات التقنية العليا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسات التعليم المدرسي.

أنشطة مفيدة

وأكد ياسر القرقاوي، المدير العام للصندوق، أن أنشطة الصندوق، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تهدف إلى الاستثمار في الشباب وتوفير أنشطة مفيدة وداعمة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، «وهذا ما تترجمه فعاليات وأنشطة المخيم بتسليط الضوء على مسيرة الدولة من خلال مقتطفات من الماضي وربطها بالنهضة الكبرى في الحاضر؛ ما يعزز الهوية الوطنية باعتبارها النموذج والقدوة للأجيال القادمة».

وأوضح أن برامج المخيم تشمل 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، إضافة إلى دورات متقدمة لتمكين الشباب، كما يشارك في أنشطة البرامج ما يزيد على 50 فناناً وكاتباً ومفكراً مواطناً، ويديرها أكثر من 125 مدرباً ومعلماً، إضافة إلى توفير 24 رحلة ثقافية وترفيهية وتاريخية لمواقع متنوعة داخل الدولة.

وأضاف: «سيتم اختيار نحو 30 مبادرة شبابية سيتدرب الشباب على تقديمها خلال فترة البرامج الصيفية، وستحظى برعاية مجلس إدارة صندوق الوطن لتقديم الدعم اللازم لها».

3 برامج

وأشار القرقاوي إلى طرح ثلاثة برامج، هي قدوتي، وفكرتي، ومستقبلي، حيث يتناول الأول تعريف النشء والشباب بإنجازات القيادة الرشيدة، ومقتطفات للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتناول الثاني القدرة على الإبداع والابتكار العلمي والتقني، وتنمية قدرات المشاركين على التفكير المستنير، بينما يتناول «مستقبلي» دور الشباب في بناء المستقبل، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الإسهام في تنمية قدرات الخريجين والخريجات على تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشروعات اقتصادية ومجتمعية ناجحة.

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