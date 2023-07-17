توصيل الكهرباء لـ 1916 مشروعاً في الشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل الكهرباء لنحو 1916 مشروعاً بمدينة الشارقة بحمولة تصل إلى 325 ميجا فولت أمبير وتمديد مغذيات شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 304 كيلومتـرات خلال النصف الأول من العام الحالي بعد إنجاز كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لضمان سلامة وأمان التوصيلات.

وتعزز هذه التوصيلات الجهود الرامية لتوفير الخدمات لكافة المناطق في الإمارة وفق أفضل المواصفات وإنجاز المشروعات بسرعة وكفاءة.

وقال المهندس عبد الرحيم الزرعوني نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، إن الهيئة مستمرة في توفير الإمكانات اللازمة كافة لتوصيل التيار الكهربائي لجميع المشروعات الجديدة بالقطاعات المختلفة سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الحكومية في أسرع وقت، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق أحدث المعايير والتقنيات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في مجال توصيل التيار الكهربائي للمشاريع الجديدة في مدينة الشارقة.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير خدماتها لتلبية متطلبات واحتياجات سكان مدينة الشارقة وتحقيق رضاهم.

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