19.3 % نمو زوار دبي الدوليين في النصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

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واصل القطاع السياحي في دبي مسيرة النمو القوي، وسجل أداء يفوق ما قبل الجائحة، في ما يتعلق بأعداد السياح الدوليين، حيث ارتفع عدد زوار دبي الدوليين من 7.12 ملايين زائر في النصف الأول من العام الماضي، إلى 8.5 ملايين في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 19.3 %، وبذلك يتجاوز الأداء نصف السنوي خلال 2023 مستويات ما قبل الجائحة، التي استقبلت فيها الإمارة 8.36 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام 2019.

فنادق

وكانت دبي استقطبت خلال الثلث الأول من العام الجاري، أكثر من 6.02 ملايين زائر دولي، ومع تسجيل 8.5 ملايين زائر دولي، مع نهاية النصف الأول، يسجل بذلك الشهرين الماضيين 2.48 مليون زائر دولي. وفي المجمل، يبلغ المتوسط الشهري لعدد الزوار الدوليين 1.4 مليون زائر.

وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي إلى 149 ألف غرفة فندقية بنهاية أبريل الماضي، ضمن 814 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 140 ألف غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة نهاية أبريل 2022، بنمو 6 % في عدد الغرف الفندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 51 ألف غرفة ضمن 155 منشأة، تلتها الغرف من فئة «4 نجوم» بـ 29 %، مسجلة 42.7 ألف غرفة ضمن 191 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق، بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة، ضمن 275 منشأة، أما الشقق الفندقية، فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17 % من حجم السوق.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي، وصل إلى 80%، مقابل 76 % في الفترة ذاتها العام الماضي.

وشهد العام الجاري تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من «تريب أدفايزر»، للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين.

استراتيجية ناجحة

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية دبي في المحافظة على جاذبيتها العالمية كوجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائماً في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية.

تجارب مميزة

وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين، بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسة لخطة دبي الحضرية 2040، والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100 %، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة.

كما تواصل دبي أيضاً عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزاً رائداً لحفلات الزفاف.

فعاليات

كما تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها كوجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن فعاليات الأعمال، وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها.

وقد شهد الربع الأول من 2023، تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة.

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