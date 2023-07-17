«الإمارات للخدمات الصحية» تناقش تطوير خدمات طب الأسنان

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السابعة من جلسات المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان، لاستعراض خدمات القطاع، والاستماع إلى المبادرات التي تسهم في تحسين تجربة المريض وتعمل على تعزيز مواعيد الخدمات، إلى جانب التطرق إلى المعمل المركزي الرقمي.

وتضمنت الجلسة استعراض نبذة عن خدمات طب الأسنان والمبادرات المجتمعية، كما تم عقد جلسة حوارية وجولة ميدانية، قُدمت فيها المقترحات والمبادرات النوعية التي تقدم بها أعضاء المجلس.

وقدمت الدكتورة هيفاء هناوي مدير إدارة خدمات طب الأسنان في المؤسسة شرحاً مفصلاً عن الإدارة، والأقسام التابعة لها مع عرض قنوات تقديم الخدمة في المراكز الثمانية التخصصية، بالإضافة إلى عرض الإنجازات .

كما استعرضت الدكتورة هناوي جهود المؤسسة في تطبيق مبادرة المسح الوطني الأول الشامل لأمراض الفم والأسنان الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي، حيث يهدف المسح إلى دعم الدراسات المسحية والأبحاث العلمية التي من شأنها تحديد المسببات والعوامل المرضية التي تقود إلى نظام صحي متكامل يتبنى استراتيجيات وخدمات صحية ووقائية فعالة.

تحديات

وحول التحديات التي قد يواجهها المرضى في الحصول على مواعيد قريبة لعلاج الأسنان، أكدت المتحدثة أن حجز المواعيد يبقى الأولوية للإدارة العليا التي تعمل على معالجة كافة الملاحظات التي تصلها من المراجعين، حيث تعمل على إيجاد الحلول بشكل سريع وجذري يسهم في تقليل قوائم الانتظار للمرضى، مشيرة إلى أن المؤسسة نجحت في تقليل قائمة الانتظار في خدمات تقويم الأسنان في المراكز التخصصية، بالإضافة إلى الزيادة في عدد العيادات المسائية في بعض المراكز الصحية ضمن سعي المؤسسة لتوفير مواعيد قريبة للمتعاملين.

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