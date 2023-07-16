نهيان بن مبارك يعزي في وفاة آمنة الفلاسي

المصدر: وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش التعازي في وفاة آمنة سالم بوخريص الفلاسي والدة كل من محمد غانم غانم وأحمد غانم غانم المري وخالد غانم غانم المري وسالم غانم غانم المري وعيسى غانم غانم المري المري.

كما قدم واجب العزاء بمجلس العزاء فى منطقة الوصل بدبي الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي محمد صالح بن بدوه الدرمكى .

وأعرب معالى الشيخ نهيان بن مبارك عن صادق تعازيه لأسرة وذي الفقيدة داعيا الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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