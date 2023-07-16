طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً تكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 08:15 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والثاني عند الساعة 04:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 65 25

دبي 45 33 60 20

الشارقة 44 34 55 20

عجمان 43 31 65 25

أم القيوين 43 32 70 20

رأس الخيمة 44 31 65 20

الفجيرة 34 29 80 50

العـين 43 33 50 15

ليوا 46 32 65 15

الرويس 42 30 60 15

السلع 43 30 65 10

دلـمـا 40 32 80 35

طنب الكبرى 40 32 85 40

طنب الصغرى 40 32 85 40

أبو موسى 40 32 85 40.

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