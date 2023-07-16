"لجان الإمارات".. 41 عضواً للإشراف على اللجان المحلية لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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نشرت "اللجنة الوطنية لانتخابات" 2023 قوائم بأسماء أعضاء "لجان الإمارات" التي تشكل حلقة الوصل بين الناخبين في الإمارة والإدارة الانتخابية ممثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها.

وتتولى "لجان الإمارات" القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

وتضم القائمة التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للجنة الوطنية https://uaenec.a واحداً وأربعين عضواً موزعين على 7 لجان محلية تمثل كافة إمارات الدولة، منهم 10 أعضاء سيتولون مهام الإشراف على إدارة الانتخابات في إمارة أبوظبي، هم سيف علي سيف القبيسي، رئيس اللجنة، وأحمد فاضل المحيربي، والعميد حامد محمد الهاجري، والمهندس عبد الله حمدان العامري، وناصر خميس الجنيبي، ومريم عبدالله المحياس، وحمد محمد الظاهري، وراشد علي الغفلي، وأحمد عبدالله المرر، وعبدالله إبراهيم المرزوقي.

وتتكون لجنة إمارة دبي من 7 أعضاء، برئاسة عيسى محمد المطيوعي، وعضوية كل من وسام العباس حسين لوتاه، وراشد أحمد الجميري المهيري، و د. علي أحمد ثاني بن عبود، وسيف عمر الدليل الرميثي، وخليفة ثاني أحمد بن عبود الفلاسي، وسمية خليفة أحمد بن حماد.

وتضم لجنة إمارة الشارقة 5 أعضاء، هم المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس اللجنة، وأحمد حمد السويدي، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، وهيا محمد السلمان، وعبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي.

ويتولى المستشار راشد جمعة حميد آل علي مهام رئاسة لجنة إمارة أم القيوين والمشكلة من 4 أعضاء، يعاونه فيها كل من العقيد عبيد علي فاضل بن فاضل الغفلي، وأحمد طيب محمد صالح، وضياء سلطان حميد.

وتتشكل لجنة إمارة الفجيرة من 5 أعضاء، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، وسالم محمد الزحمي، وعبدالله محمد الحنطوبي، وأحمد سعيد الظنحاني، وطارق محمد ابراهيم حمدان الهنائي.

و5 أعضاء للجنة إمارة عجمان، برئاسة راشد عبدالرحمن جبران السويدي، وعضوية كل من راشد خلفان بن بدر، والعقيد يوسف أحمد سلطان العجماني، وعبدالرحمن راشد النعيمي، وشيخة عبدالله سعيد النعيمي.

كما تم تحديد 5 أعضاء لإدارة الانتخابات في إمارة رأس الخيمة، برئاسة الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، والمستشار محمد أحمد، والعميد عبدالله خميس الحديدي، وأحمد عبيد أحمد المؤذن الطنيجي.

تشكيل

وبحسب "اللجنة الوطنية للانتخابات" تُشكل لجان الإمارات بواقع لجنة في كل إمارة، وتضم لجنة الإمارة ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة وشرطة الإمارة، بلدية الإمارة، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، على أن يقوم ديوان الحاكم بتحديد رئيس اللجنة من بين أعضائها.

وللجنة الإمارة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

وتتولى لجنة الإمارة الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية، وتحديد مقرها في الإمارة، واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات.

كما تتولى التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات تضم في عضويتها 15 عضواً برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتولى: إصدار البرنامج الزمني وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، وكيفية ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

كما تعتمد اللجنة قوائم المرشحين النهائية بعد التأكد من استيفائهم جميع شروط الترشح المطلوبة، والدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها سواء داخل الدولة أو خارجها، وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.

إضافة إلى إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات بمختلف جوانبها، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية، واعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة، وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس، والقيام بأية إجراءات أو تدابير أخرى تكون لازمة لإتمام العملية الانتخابية على النحو الأمثل.

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