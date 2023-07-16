رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس المكسيك تتضمن دعوة لحضور "COP28"

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز ابرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الرسالة إلى معالي أليسيا بارسينا، وزيرة الخارجية المكسيكية، سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

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