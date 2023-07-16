الإمارات ضمن صدارة دول العالم في نوعية جودة الحياة

المصدر: البيان

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احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر جودة الحياة، والذي يغطّي خمس فئات فرعية مختلفة: السفر والعبور، وخيارات الترفيه، والرعاية الصحية، والبيئة والمناخ، والسلامة والأمن.

وتعد الإمارات الدولة الشرق أوسطية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، حاصدة نتائج رائعة عبر جميع الفئات الفرعية، وفي البيئة والمناخ حصدت الإمارات نحو 62% من الأصوات الإيجابية التي تشيد ببيئة ومناخ الدولة.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الأولى، تليها تايوان، تليها فنلندا، ثم الإمارات في المرتبة الرابعة، والنمسا في المرتبة الخامسة، وسنغافورة السادسة، والبرتغال السابعة، وسويسرا الثامنة، ولوكسمبورغ التاسعة، والدنمارك العاشرة.

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