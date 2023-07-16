أبناء غانم المري يتقبلون العزاء بوفاة والدتهم آمنة الفلاسي

المصدر: دبي - البيان

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تقبل علي غانم المري ومحمد وأحمد وخالد وسالم وعيسى غانم غانم المري واجب العزاء في وفاة والدتهم آمنة سالم محمد بوخريص الفلاسي.

فقد تقبلوا واجب العزاء من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وعدد من المسؤولين.

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