«كهرباء دبي» تدعو المتعاملين للتأكد من سلامة توصيلات المياه

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حملتها التوعوية «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، حضت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات. ولفتت الهيئة إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد، والاستفادة من مبادراتها وخدماتها الذكية لرفع كفاءة استهلاك المياه والحد من الهدر.

ونوهت الهيئة إلى أن خزانات المياه والحمامات والمطبخ وأحواض السباحة تعد من أبرز الأماكن المحتملة لحدوث تسريب، حيث يمكن أن يحدث تسرّب المياه من الخزان نتيجة تلف جسم الخزان أو أنابيب التوصيل أو التركيب الخاطئ للخزان، أو من الصنابير وتوصيلات الأنابيب لتقادمها وعدم صيانتها، أو من خزان المرحاض أو سخان المياه.

ويعتبر وجود بقع من المياه على أرضيات وجدران وسقف المنزل أو حول الغسالة من أبرز المؤشرات على احتمال وجود تسرب. إضافة إلى ذلك، قد يشير وجود بقع من المياه خارج المنزل إلى تسرّب المياه من الأنابيب والتوصيلات الخارجية أو من شبكة الري المنزلية.

وأشارت الهيئة إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح «متجر ديوا» الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.

وباستخدام تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، يمكن للمتعاملين مراقبة وإدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، وذلك من خلال لوحة بيانات الاستهلاك المتوفرة بعد تسجيل الدخول إلى حساب المتعامل لدى الهيئة. كما تساعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

ويمكن أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية. وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية.

وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة، كما توفر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي باقة من النصائح لإدارة الاستهلاك بكفاءة أكبر.

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