نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه نيكولا نيميتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق جراند حياة بأبوظبي - عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الفرنسية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير الفرنسي في كلمة له بهذه المناسبة على عمق العلاقات المتميزة بين بلاده ودولة الإمارات، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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