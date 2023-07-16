هيئة الرعاية الأسرية : خدمات رعاية اجتماعية شاملة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن هيئة الرعاية الأسرية تأسست بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من حكومة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتحقيقاً لأهدافها بالارتقاء بجودة حياة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع في أبوظبي، وتمكين أفرادها.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة. وقالت في تصريحات لها بهذه المناسبة إن الهيئة تقدم خدمات رعاية اجتماعية شاملة من خلال منظومة متكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر، مستهدفة كافة الشرائح المجتمعية من جميع المراحل العمرية من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، وذوي الماضي المضطرب.

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