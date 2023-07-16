نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخيلي في العين

المصدر: (العين - وام )

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم جمعة مطر بن مصبح الخيلي، بمناسبة زفاف نجله، مطر، إلى كريمة جمعة محمد بن سلطان الخيلي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالخبيصي في مدينة العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من المدعوين، وحشد من الأهل والأصدقاء.

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