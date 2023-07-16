ميثاء المعمري.. جودة «المواشي» أولوية صحية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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رسمت ميثاء المعمري لنفسها خطة من أجل تحقيق طموحاتها، فدرست بكلية التقنية العليا تخصص علوم بيطرية، وتخرجت فيها بدرجة طبيب بيطري مساعد عام 2019، وترى أن المرأة الإماراتية مؤهلة لدخول المجالات كافة، جابهت التحديات، واجتازت الحواجز، ولعل إقبالها على الحياة فتح أمامها أبواب التميز.

وتعمل المواطنة ميثاء المعمري طبيبة بيطرية مساعد ببلدية مدينة الشارقة، وتفتش على الشحنات من الماشية القادمة إلى سوق المواشي في الشارقة، كما تراقب حالة الماشية الصحية قبل وبعد الذبح، وكذلك الأعلاف، للتأكد من سلامتها.

تحديات

وفي لقاء بسوق المواشي بالشارقة قالت إنها درست بكلية التقنية العليا تخصص علوم بيطرية، وتخرجت بدرجة طبيب بيطري مساعد، في العام 2019، ثم التحقت بلدية الشارقة.

مبينة أن هناك الكثير من التحديات، التي واجهتها، أبرزها تطبيق ما درسته نظرياً على أرض الواقع، إضافة إلى تحدي التأقلم مع تلك الوظيفية، التي تتطلب الوجود الميداني في كل الظروف، ولكن بالعزيمة والإصرار تمكنت من تجاوز ذلك التحدي، والعمل في تلك المهنة، التي كانت مقتصرة على الرجال، فوجدت نفسها فيها، فأدت مهمتها على أكمل وجه- خصوصاً- أنه بعد كل عام دراسي تتلقى تدريباً عملياً.

تفتيش

وأضافت: إن طبيعة عملها تتمثل في التفتيش على شحنات المواشي، للتأكد من مدى سلامتها للاستخدام الآدمي، وخلوها من كل الأمراض، فتعمل على فحص الماشية قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامة الغدد اللمفاوية، وسلامة الكلى، وسلامة الكبد والرئة والرأس.

فإذا كان هناك إتلاف جزئي في أجزاء الذبيحة، يتم إخطار صاحبها بذلك، ومنحه شهادة إتلاف جزئي أو كلي، بناء على طلبه، حيث تمكنه الشهادة من استبدال الماشية بأخرى، وفق شروط محددة.

وقالت ميثاء: إن المرأة الإماراتية أظهرت قدرتها على البذل والعطاء للوظيفة، التي تشغلها على المستويات كافة، كما حققت العديد من الإنجازات، وأسهمت في مسيرة بناء وتنمية المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وقد أذهلت المرأة الإماراتية على مدى مسيرة الاتحاد نظيراتها حول العالم، بما حققته على مستوى التعليم العالي في جميع التخصصات.

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