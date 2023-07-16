تسهيلات لتمكين أصحاب الهمم من المشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستوفر كل التسهيلات التي تمكّن المكفوفين وأصحاب الهمم من المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة، التي تتضمن الكادر المؤهل والمقار الانتخابية المجهزة، وغيرهما من الخدمات، كي يتحقق لهم كسائر الناخبين الإماراتيين، المساواة في ممارسة حقهم في التصويت والترشح.

وشددت اللجنة أن الإجراءات تأتي ترسيخاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع بقية أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلادهم، عبر حرصها على توفير بيئة نموذجية وفق أعلى المعايير العالمية وتأسيس منظومة عمل مستدامة لدعم أصحاب الهمم في تأدية دورهم ومسؤوليتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع.

وحول الآلية التي أقرتها اللجنة في سبيل التسهيل على المكفوفين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين للمشاركة في الانتخابات، بينت اللجنة أن أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الحركية، يستطيعون استخدام قنوات التصويت الإلكترونية «عن بُعد» سواء عبر التطبيق الإلكتروني أم الموقع الإلكتروني، كما يمكن لهم الحضور إلى مقر المراكز الانتخابية المعتمدة في تاريخ 4 أكتوبر وتاريخ 7 أكتوبر للتصويت من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني. ولفتت إلى أنه تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في المراكز الانتخابية المحددة، بحيث يباشر الناخب في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية، مشيرة إلى أنها تعكف على توفير كادر مؤهل لمساعدة أصحاب الهمم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة بفعالية في هذا «العرس الانتخابي».

ونوهت أنه في حال وجود صعوبة على الناخبين من هذه الفئة تحول دون استكمال التصويت، وأراد الناخب يد المساعدة لإكمال باقي مراحل عملية الترشيح، فإنه يستطيع طلب المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، عبر إبداء رأيه شفاهة وبشكل سري، ليتم بعدها مساعدته في عملية الاختيار بكل شفافية ومصداقية، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.

وأفادت اللجنة أنها أعطت خلال الاجتماعات التحضرية لانتخابات 2023 لملف مشاركة أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، حيت تم خلالها مناقشة التحديدات التي قد تواجههم أثناء سير العملية الانتخابية وحلول مواجهتها، مؤكدة في الوقت نفسه أن مشاركتهم تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع.

ولفتت إلى أن عملية التصويت تبدأ في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة 8 صباحاً بتوقيت الدولة في كل مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة 8 مساء اليوم نفسه بتوقيت الدولة على أن تستمر عملية التصويت بعد ذلك التوقيت، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.

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