محمد بن راشد.. دمت عزاً للوطن وملهماً للشعوب وفخراً للأجيال

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يصادف الـ 15 من يوليو يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صانع الأمل وعزّ الوطن وفخر الأجيال، صاحب المسيرة الزاخرة بالإنجازات التي جعلت الإمارات نموذجاً متفرداً.

بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر حسابه في ستوري «إنستغرام» أبياتاً من قصيدة سابقة لسموه أكد فيها أن دبي العز «تحلى لأن أبو راشد لها خيال».

وقال سموه:

أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال

يا إما دبي له تحلى أو إنه هو يحليها

أو أن دبي تحلى لأن أبو راشد لها خيال

نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها

دبــي العِـز من طيب النسايم عودها ميّـال

تمـسّي صاحب القدر ونحن باسمه نمسّيها

ملهم الغد

إلى ذلك، نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر ستوري «إنستغرام» مقطع فيديو مصحوباً بكلمات لسموه بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قال فيها: «أدامك الله عزاً للوطن، وملهماً للغد، وفخراً للأجيال.. كل عام وأنت بخير».

كما نشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» احتوت على مقطع فيديو بصورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مصحوبة بكلمات لسموه جاء فيها: «15 يوليو.. ميلاد فخر الوطن»، كما دوّن سموه: «لقائد ألهم العالم وفارس لا يرضى بغير المركز الأول دمت فخراً للوطن وملهماً للشعوب».

وغرّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قائلة: «أبي قدوتي، معلّمي ومصدر فخري كل عام وأنت بخير»، وأرفقت التدوينة بمقطع فيديو يضم مجموعة صور متنوعة لسموه.

ودوّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر حسابه في «تويتر»: «نحتفي اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. شكراً لقيادتك المثالية والملهمة، إنسانيتك ومساهماتك الفريدة التي رفعت دبي والإمارات على المستوى العالمي».

مسيرة حافلة

وشهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة، وجاءت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات وفي سهولة ممارسة الأعمال، كما حققت مراكز متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث بفضل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، كما جعلت من الإمارات ودبي عاصمة المال، ووجهة السياحة، ومنصة العلوم واللغة، وحاضنة الثقافات.

لقد كانت أهم الأولويات لدى سموه تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، استطاعت الإمارات تحقيق هدفها في أن تكون واحدة من أفضل الحكومات في العالم.

وواصلت الحكومة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحقيق خطوات مهمة في مسيرة تطوير نموذج العمل الحكومي، وتلبية متطلبات المستقبل والسير قدماً نحو رفعة الإنسان والمجتمع.

مبادرات إنسانية

وقد وقفت دولة الإمارات ولا تزال بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمة الدول الداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية، وذلك من خلال عدة مبادرات إنسانية، شملت العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية والتنموية، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، كأكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة، مستهدفة أكثر من 130 مليون إنسان خلال السنوات المقبلة، وتركز في برامجها على المنطقة العربية، والتنمية الإنسانية بشكل متكامل، يبدأ بتوفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة، ومكافحة الأمية، والفقر، ونشر الثقافة وتطوير التعليم، والعمل كذلك على تطوير جيل من القيادات العربية الشابة، ودعم الحوكمة الرشيدة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير أكبر حاضنة للمبتكرين، والعلماء، والباحثين العرب.

وتعتبر مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واحدة من ضمن مبادرات أخرى أطلقها سموه ضمن «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومن تلك المبادرات «جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة، وصناع الأمل، ومليون مبرمج، وتحدي الترجمة، ومنصة مدرسة».

فارس البيئة

وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً للحدث العالمي، متضمنة أكثر من (78) مبادرة، من أهمها: الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئة الإماراتي، وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، وتقرير المساهمات المحددة وطنياً، وتسليم إجازة لتشغيل المحطة الرابعة لإنتاج الطاقة النووية السلمية النظيفة، ودراسة دور السياسات المالية في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى مبادرة دبي للسياحة المستدامة.

سبر أغوار الفضاء

وتترجم الإنجازات التاريخية في مجال الفضاء الطموحات الإماراتية الكبيرة لتصبح إحدى الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه، بفضل رؤية القيادة الحكيمة وعزيمة أبناء الإمارات الذين اكتسبوا حب الإنجاز وتحدي المستحيل وتحقيق الطموحات من قيادتهم التي لا ترضى إلا بأعلى مستويات التميز.

وجاء تأسيس «مركز محمد بن راشد للفضاء» في العام 2006 بمثابة الخطوة الأولى في مسيرة الإمارات نحو تحقيق هذا الهدف وبداية رحلة نجاح محفوفة بالأمل والعمل من أجل منح الإمارات دوراً مؤثراً وملموساً ومكانة رفيعة في مجال استكشاف الفضاء، وهو اليوم يمثل حجر زاوية رئيس في استراتيجية دولة الإمارات لارتياد واستكشاف الفضاء، حيث كان إسهامه من أهم المقومات التي ساعدت في تحقيق الإنجازات النوعية للدولة في مجال استكشاف الفضاء ومنها وصول هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية كأول رائد فضاء إماراتي يحط على متنها، وإرسال «مسبار الأمل»، في رحلة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ، فضلاً عن نجاح فصل بالغ الأهمية من فصول مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تحققت هذه الإنجازات وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج ومنهج علمي وعملي محدد الملامح وخطة زمنية دقيقة.

قيادة مستقبل الأجيال

ولا شك أن الرؤية الشمولية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي استندت إلى قيم وجوهر الاتحاد، كانت كلمة سر الإنجازات الكبيرة وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، وستبقى نبراساً يقود أبناء الإمارات نحو المزيد.

ولو أردنا مزيداً من التتبع للإنجازات التي تم إحرازها فإن السرد سيطول كثيراً، لقائد يمتلك كل هذا الشغف، ودولة يتولى فيها سموه العديد من المناصب، ستسمو بلا شك وستحقق رؤى قيادتها الرشيدة وستكون الإمارات من أسعد شعوب العالم، وأكثرها نمواً وتطوراً وازدهاراً.

فارس الشعر والميدان

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسمه فارساً في ساحة الشعر، وتغنى بقصائده نخبة من المطربين والمطربات العرب، كما نشر العديد من الكتب والمقالات حول القيادة والتطور والتعليم، وقد تلقى العديد من الجوائز وتقلد الأوسمة على مستوى العالم تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال التنمية والقيادة.

ونالت الرياضة جانباً كبيراً من اهتمام ودعم سموه، حيث نشأ فارس العرب وترعرع على حب الخيل والفروسية، وخاض الكثير من السباقات المحلية والدولية متقلداً الألقاب والكؤوس إلى جانب تشجيعه رياضات أخرى منها رياضة الصيد بالصقور وسباقات الهجن.

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