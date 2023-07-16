وزير الصناعة الهندي: صادراتنا إلى الإمارات سجلت نمواً ملحوظاً

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الهند تتطلع للتعاون مع دولة الإمارات خلال استضافتها فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية العام المقبل.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: بحثت دولة الإمارات والهند وجهات النظر حول قضايا منظمة التجارة العالمية خلال أول اجتماع للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية (CEPA) في الشهر الماضي، حيث تم عقد الاجتماع بعد مرور الذكرى السنوية الأولى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة السير نحو المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 في حجم التجارة البينية غير النفطية، مشيراً إلى أن المكاسب الأولية قد بدأت بالفعل منذ توقيع الاتفاقية، حيث تزايد حجم التجارة الثنائية خلال الفترة الزمنية الماضية.

ولفت إلى أن صادرات الهند إلى الإمارات سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 31.6 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023، والتي تبدأ في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس للعام الذي يليه في الهند. وأوضح أنه تتم مناقشة العديد من المبادرات المهمة بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية البناء على المكتسبات المحققة في تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال.

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