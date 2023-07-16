جلسة حول «تشكيل المستقبل مع مجلس الشارقة للشباب»

المصدر: الشارقة - وام

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نظم مجلس الشارقة للشباب، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، جلسة تحت عنوان «تشكيل المستقبل مع مجلس الشارقة للشباب» بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

يأتي ذلك حرصاً على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدعم شباب الوطن وضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للشباب التي تهدف إلى التعرف على أفكار وتطلعات شباب الشارقة للعمل بها مستقبلاً.

وسلطت الجلسة الضوء على المبادرات والفعاليات التي يحتاجها الشباب في إمارة الشارقة ومناقشة الأفكار المتعلقة بريادة الأعمال.

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