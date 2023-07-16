«إمباور»: شبابنا عماد الحاضر وركيزة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن قيادتنا الفذة أغدقت على شباب الوطن بكل اهتمام ودعم وسند بهدف تمكينهم من تطوير مهاراتهم والارتقاء بها إلى مستويات تنافسية دولية على كافة الأصعدة، وتجلت في بلوغهم أهدافاً تليق بمكانة الدولة وسمعتها، إذ أصبحوا قدوات شبابية مشرفة يفتخر بها محلياً ودولياً، موضحاً أن «إمباور» تسير على ذات النهج المتطور إيماناً منها أن الحاضر الزاهر والمستقبل الواعد هما نتيجة تشجيع الشباب وتزويدهم بكل أدوات النجاح وتحفيزهم على الابتكار والإبداع لتحقيق الأهداف الوطنية الغالية.

وأكد بن شعفار على أن جميع فرق عمل «إمباور» هم من الشباب على اختلاف مسمياتهم المهنية من قيادات شابة ومهندسين وفنيين وإداريين يشكلون جزءاً أساسياً من ثروة الوطن الفكرية وعماد غده المشرق في مواصلة الازدهار الحضاري وتحقيق النقلات النوعية في سوق العمل وميادينه.

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