المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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أكد عدد من الشباب حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز جهود الشباب وتطوير مهاراتهم، ومنحهم الفرصة ليكونوا قادة ومؤثرين وملهمين في المستقبل، حتى أصبح شباب الإمارات نماذج استثنائية في ريادة الأعمال. وقالوا لـ«البيان»: إن اليوم العالمي لمهارات الشباب يعد فرصة لتشجيعهم على تحقيق التميز في مجالاتهم التخصصية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى ضرورة تشجيع الشباب على اكتساب مهارات جديدة باستمرار باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور والنجاح والإنجازات.

أمل وقوة

تقول فاطمة أحمد الحلامي، رئيسة مجلس العين للشباب الدورة الثانية: «اليوم العالمي لمهارات الشباب، فرصة للاحتفال بمهارات الشباب وتشجيعهم على تحقيق التميز في مجالاتهم التخصصية لتحقيق التنمية المستدامة، فهم الأمل والقوة المحركة للتغيير والتطوير، ومهاراتهم تشكل الأساس لبناء مستقبل مزدهر. وتعتبر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً مشرفاً في دعم الشباب وتمكينهم وصقل مهاراتهم. حيث تعتبر من الدول الرائدة في توفير بيئة مشجعة للشباب لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في تنمية المجتمع».

مهارات مرنة

وأوضح المهندس محمد عادل المريخي تتطلب التطورات التكنولوجية وديناميكيات سوق العمل المتغيرة وبشكل متزايد مجموعة من المهارات المرنة والقابلة للتكيف، لذا ينبغي أن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تمكين الشباب من التعامل مع هذه التغييرات بفعالية من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يساعد في الحد من حواجز الوصول إلى سوق العمل، وبحيث تكون المهارات المكتسبة ذات صلة ومعترفاً بها ومعتمدة، وتقديم فرص تنمية المهارات للشباب الذين قد يفتقرون إليها في قطاع التعليم والتوظيف والتدريب.

حرص

وأشارت نورة الحراصي عضوة في مجلس العين للشباب ورئيسة مجلس ستراتا للشباب إلى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز جهودها في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، بل ومنحهم الفرصة ليكونوا قادة ومؤثرين وملهمين في المستقبل. وأضافت: «تحفل دولة الإمارات بالعديد من المبادرات والمنصات التي تخاطب فئة الشباب، كما شكلت مجالس الشباب التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب، لدعم مسيرتها كمنظومة رائدة في الابتكار والعمل الحكومي، وقيادة الطريق نحو مواجهة التحديات العالمية». وأكدت أن الشباب هم ثروة الوطن التي لا تنضب، وعماد غده المشرق، والرافد الأساسي لديمومة مسيرة التنمية والحضارة في الدولة.

تطوير المهارات

وقال خليفة سعيد السعدي رئيس قسم الاتصال المؤسسي ببلدية العين: «للقيادة الرشيدة العديد من التوجيهات السامية التي من شأنها أن تسهم في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للمستقبل، وتوفير الأدوات التدريبية المناسبة للارتقاء بإمكانياتهم وقدراتهم بما يجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، ويحقق التوأمة مع متطلبات سوق العمل».

دور تطوعي

وأشاد محمد الظهوري، رائد في العمل التطوعي والإنساني بجهود المؤسسات المعنية في الدولة على إبراز دورهم التطوعي، وتقديم الورش والبرامج لإبراز الدور التطوعي في مختلف المجالات لاسيما تلك التي تركز على تزويد المتطوعين بالمهارات الأساسية التي تسهم في نجاح مهماتهم الإنسانية.

التزام

وأشادت منى الجابري، مدربة معتمدة دولياً، ولها برامج ومبادرات في دعم وريادة الشباب بجهود شتى المؤسسات في الدولة على الالتزام التام بتزويد الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة وتأهيلهم ليواصلوا مسيرة التطور والتنمية.

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