عبدالقدوس العبيدلي: الإدارة العامة للمالية حققت المؤشرات 100 %

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمالية في تحقيق المؤشرات المالية بنسبة %100، بالإضافة إلى تحقيق نسبة %97 في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها ووصولها إلى مراكز متقدمة من التميز والريادة.

جاء ذلك، خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط.

واطلع اللواء العبيدلي على مؤشرات ونتائج إدارة الموازنة والحسابات ومن أهمها مؤشر نسبة الالتزام بالموازنة، ومؤشر دقة التخطيط المالي، وأهم الممكنات والقدرات التي مكنت الإدارة العامة للمالية من تحقيق جميع مستهدفاتها.

واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول نتائج المؤشر الرئيس لإدارة الإيرادات والصندوق، المتعلق بمتوسط تحقيق الإيرادات الذاتية المخطط لها لعام 2022، حيث تم تجاوز المؤشر المستهدف وتحقيق نسبة %116، مما يدل على نمو الإيرادات خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض المبادرات المُتعلقة بالتحول اللانقدي وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في تحويل مدينة دبي إلى مدينة لا نقدية بحلول عام 2025.

كما تم استعراض مؤشر المدفوعات والمستحقات للموظفين والموردين والذي تم تحويله لبرنامج ذكي ما أدى إلى تقليص مدة دفع المستحقات.

واطلع اللواء العبيدلي على التقارير المالية المرتبطة بإدارة الاستثمار والترشيد المالي من خلال عرض المؤشرات الرئيسة والفرعية الخاصة بها، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير التكلفة التشغيلية وفقاً للقطاعات ودراسات تنمية الإيرادات، فضلاً عن الاطلاع على خطة ترشيد النفقات وخطة تنمية الإيرادات، ومشاريع التعهيد.

وفي الختام، اطلع على أهم إنجازات الإدارة العامة للمالية خلال العام الماضي، وخطة ومبادرات المشاريع لعام 2022 - 2030.

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