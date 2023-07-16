مركز شرطة الراشدية يدعم دورة «ضابط المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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أثنى اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية ورئيس مبادرة «أمن المدارس»، على الدور المحوري المهم الذي يقوم به مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي من خلال تنظيمه سنوياً للنشاط الصيفي الطلابي، وإدراج دورة «ضابط المستقبل» ضمن أجندة فعالياته.

وبيّن أن دورة «ضابط المستقبل» هي تجربة فريدة من نوعها يتعرف من خلالها الطالب على دور الضابط المناوب وواجباته ومهام الدورية الأمنية في حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى التعرف على دور مركز الشرطة وأقسامه المختلفة في التعامل مع البلاغات والقضايا.

وقال اللواء سعيد حمد آل مالك، إن مركز شرطة الراشدية وبالتنسيق مع مركز حماية الدولي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ينظم الفعاليات الصيفية لمدرسة الراشدية للتعليم الثانوي «إناث» لعدد 129 طالبة، ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي «ذكور» لعدد 247 طالباً.

وأضاف: «سيتمكن الطلبة من زيارة مركز شرطة الراشدية ليتعرفوا عن كثب على الإجراءات المرورية والجنائية وخدمة إسعاد العملاء، كما ستقوم إحدى الدوريات الأمنية بالنزول الميداني ليتعرف الطلبة على مهام الدوريات الأمنية وما تحتويه من تكنولوجيا سُخرت من أجل حفظ الأمن والأمان، كما وستقوم الدوريات الأمنية باصطحاب الطلبة بجولة ميدانية في مناطق الاختصاص ليتعرفوا خلالها على المهام الأمنية وكيفية الانتقال إلى مواقع الحوادث وآلية تخطيطها».

يذكر أن البرنامج الطلابي الصيفي بشرطة دبي يواصل نشاطه المتنوع للأسبوع الثاني والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وأظهرت إحصائيات مركز حماية الدولي أن عدد الطلبة المشاركين في برنامج النشاط الصيفي بلغ 1339 طالباً وطالبة يمثلون 19 جنسية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة بمواقع الفعاليات الثمانية (6 بدبي، 2 بمنطقة حتا)، ويتضمن البرنامج تدريبات عسكرية ورياضية، محاضرات نوعية ومعرفية وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة.

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