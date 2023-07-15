السفير الهندي لدى الدولة: العلاقات بين الإمارات والهند تشهد تحولاً كبيراً

المصدر: وام

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أكد سعادة سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقين تشهد تحولاً كبيراً بين البلدين ..مشيرا إلى أن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى أبوظبي تاريخية وتعد الخامسة له خلال السنوات التسع الماضية.

وأشار السفير الهندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إلى أن رؤية قيادتي البلدين هي المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين، مضيفاً أن أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، فضلاً عن دعم التجارة والاستثمار بشكل عام.

وبيـن أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ حاليًا 85 مليار دولار أمريكي، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر وجهة تصدير لبلاده، بالإضافة إلى أنه تم توجيه جزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الهند، مما جعل الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند.

وأضاف أن الإمارات والهند شريكان قويان في مجال أمن الطاقة، كما سجلت العديد من مجالات الشراكة الاقتصادية الجديدة تقدمًا كبيرا، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة والصحة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتكنولوجيا المالية والدفاع والأمن.

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