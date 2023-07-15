طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:05، والجزر الأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 07:40.

بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:17، والجزر الأول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 40 15

دبي 46 35 50 20

الشارقة 45 34 55 20

عجمان 44 33 85 20

أم القيوين 44 30 55 20

رأس الخيمة 45 33 65 30

الفجيرة 33 29 95 65

العـين 45 34 40 20

ليوا 47 32 85 10

الرويس 43 29 85 40

السلع 46 28 100 10

دلـمـا 40 31 95 40

طنب الكبرى 33 32 85 75

طنب الصغرى 33 32 85 75

أبو موسى 34 32 85 75

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