"الوطني للانتخابات" تسهيلات لتمكين أصحاب الهمم من المشاركة بفعالية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أنها ستوفر كافة التسهيلات التي تمكن المكفوفين وأصحاب الهمم من المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة، والتي تتضمن الكادر المؤهل والمقار الانتخابية المجهز وغيرها من الخدمات، كي يتحقق لهم كسائر الناخبين الإماراتيين، المساواة في ممارسة حقهم في التصويت والترشح.

وشددت اللجنة بأن الإجراءات يأتي ترسيخاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع بقية أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلادهم، عبر حرصها على توفير بيئة نموذجية وفق أعلى المعايير العالمية وتأسيس منظومة عمل مستدامة لدعم أصحاب الهمم ليؤدوا دورهم ومسؤوليتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع.

وحول الالية التي اقرتها اللجنة في سبيل التسهيل على المكفوفين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين للمشاركة في الانتخابات، بينت اللجنة بإن أصحاب الهمم ذوي الاعاقة الحركية، يستطيعون استخدام قنوات التصويت الالكترونية "عن بعد" سواء عبر التطبيق الالكتروني أو الموقع الالكتروني، كما يمكن لهم الحضور إلى مقر المراكز الانتخابية المعتمدة في تاريخ 4 أكتوبر وتاريخ 7 أكتوبر للتصويت من خلال أجهزت التصويت الالكتروني.

ولفتت إلى انه تم تخصيص ممرات الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في المراكز الانتخابية المحددة، بحيث يباشر الناخب في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية، مشيرة بأنها تعكف على توفير كادر مؤهل لمساعدة أصحب الهمم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة بفعالية في هذا "العرس الانتخابي".

ونوهت بأنه في حال وجود صعوبة على الناخبين من هذه الفئة تحول دون استكمال التصويت، واراد الناخب يد المساعدة لإكمال باقي مراحل عملية الترشيح، فانه يستطيع طلب المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، عبر ابداء راية شفاهه وبشكل سري، ليتم بعدها مساعده في عملية الاختيار بكل شفافية ومصداقية، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.

وأفادت اللجنة بأن اعطت خلال الاجتماعات التحضرية لانتخابات 2023 لملف مشاركة أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، حيت تم خلالها مناقشة التحديدات التي قد تواجههم اثناء سير العملية الانتخابية وحلول مواجهتها، مؤكدة في الوقت نفسه بأن مشاركتهم تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع.

ولفتت إلى أن عملية التصويت تبدأ في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة 8 صباحاً بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة 8 مساء نفس اليوم بتوقيت الدولة على أن تستمر عملية التصويت بعد ذلك التوقيت، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.

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