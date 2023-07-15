محمد بن زايد ومودي يبحثان العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية

المصدر: البيان

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، مع رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، العلاقات التاريخية وسبل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية.

وقال سموه: : "سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في #أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين #الإمارات و #الهند وسبل تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم".

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