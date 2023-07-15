استقبله ولي عهد أبوظبي.. رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في أبوظبي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في إطار زيارة رسمية لدولة الإمارات.

ورحب سموه برئيس وزراء الهند والوفد المرافق له.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، معربين عن سعادتهما بمستوى التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية.

حضر الاستقبال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

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